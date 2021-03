OM : des leaders de groupes de supporters devant le tribunal

Depuis quelques semaines, en interne, la situation semble un peu plus calme du côté de Marseille. Avec le départ de Jacques Henri-Eyraud du poste de président remplacé par Pablo Longoria, celui de son directeur général adjoint Thierry Aldebert et plus récemment de Hugues Ouvrard, les supporters semblent plus apaisés. Mais ces derniers doivent toujours rendre des comptes devant la justice sur la prise de la Commanderie en janvier dernier.

Sept supporters de l’OM dont les leaders de groupe Rachid Zeroual (Winners) et Christophe Bourguignon (Commando Ultras) doivent passer ce lundi devant le tribunal rapporte le journal l’Équipe. La justice doit encore juger leur responsabilité dans les manifestations qui ont dérapé au centre d’entraînement olympien il y a presque trois mois.