Espagne (F) : 39 joueuses disent non à la sélection !

Les secousses de l’affaire Rubiales se font encore ressentir en Espagne ce vendredi. Comme l’AFP l’annonçait un peu plus tôt dans la journée, un mouvement d’ampleur alors que la liste des joueuses espagnoles convoquées par la nouvelle sélectionneuse, Montse Tomé, pour le prochain rassemblement de la Roja.

Et peu avant 16h ce vendredi, 39 joueuses, dont 21 championnes du monde, ont annoncé qu’elles ne veulent plus rejoindre la sélection dans ces conditions dans un communiqué cinglant d’une page. «Les joueuses de l’Équipe Nationale Absolue, récentes championnes du monde, ainsi que leurs coéquipières, souhaitent exprimer, comme elles l’ont fait le 25 août 2023, leur énorme mécontentement après les événements survenus lors de la cérémonie de remise des médailles à la Coupe du Monde Féminine. et l’assemblée extraordinaire qui a suivi de la Fédération Royale Espagnole de Football. Les événements que malheureusement tout le monde a pu voir ne sont pas quelque chose de spécifique et vont au-delà du sport. Face à ces actes, nous devons avoir une tolérance zéro, pour notre coéquipier, pour nous et pour toutes les femmes.», peut-on notamment lire dans ce long discours. Un coup de tonnerre qui a ainsi contraint la RFEF à repousser l’annonce de sa liste un peu plus tard dans la journée selon les premières informations ibériques.