Man United : grosse frayeur pour l’ancienne pépite Tahith Chong

Scène d’effroi sur les terrains anglais. Ce vendredi soir, Tahith Chong, victime d’un malaise à la suite d’une collision, s’est effondré à l’entrée de la surface quelques minutes avant la mi-temps du match Plymouth - Luton Town. Probablement victime d’une commotion cérébrale, le Néerlandais a pu tout de même regagner les vestiaires en marchant et ne devrait souffrir d’aucuns problèmes supplémentaires.

Plus de peur que de mal donc pour l’ancien Red Devil, comme l’a confirmé son entraîneur Rob Edwards après la rencontre. Malheureusement pour Luton, les Hatters ont perdu plus que Tahith Chong ce vendredi, ils se sont également inclinés face à Plymouth Argyle (3-1) et se retrouvent désormais 17e de Championship. Tahith Chong, lui, sera réévalué dans la semaine.