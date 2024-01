La décision forte du FC Barcelone avec Xavi après l’humiliation dans le Clasico

Le réveil va être dur à Barcelone aujourd’hui. Dimanche soir, à l’occasion de la finale de la Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid a tout simplement roulé sur le FC Barcelone, s’imposant sur le score de 4-1. Un duel dans lequel les Merengues ont été bien supérieurs dans tous les compartiments du jeu, et qui vient encore plus fragiliser un FC Barcelone où on pouvait, avant ce match, déjà humer un petit parfum de crise.

Et s’il y a un homme qui prend très cher depuis un moment, et ça s’est encore accentué ces dernières heures, c’est Xavi. Un temps protégé par la critique, son statut de légende du club aidant, l’ancien milieu de terrain barcelonais est désormais le premier homme pointé du doigt lorsqu’il s’agit de désigner les maux de ce Barça. Après la rencontre d’hier, beaucoup ont encore réclamé sa démission ou son licenciement. Sur les réseaux sociaux notamment, où la fanbase barcelonaise estime qu’il a perdu son équipe et qu’il n’est pas l’homme de la situation.

Laporta ne tremble pas

Mais comme l’indiquent divers médias espagnols, comme Sport, la direction du FC Barcelone a pleinement confiance en Xavi. Il n’y aura donc pas de licenciement à venir, et l’entraîneur a la confiance de l’état-major, et surtout, de son président Joan Laporta. Si licenciement il devait y avoir, ça ne serait pas avant la fin de la saison, quand le club fera un bilan de la situation.

La direction n’est pas fan des changements drastiques en cours de saison et continue de penser que Xavi est l’homme idéal pour mener à bien le projet actuel. Des informations confirmées par ailleurs par Deco, le directeur sportif du club, sur Movistar après la rencontre : « cette question (sur un licenciement de Xavi, NDLR) n’a aucun sens. Il a toujours la confiance du président et de la direction sportive, cette défaite ne change rien ». Xavi peut donc, pour l’instant, dormir sur ses deux oreilles.