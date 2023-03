Coupe de France : Nantes renverse le RC Lens et se qualifie pour les demi-finales

Après la qualification hier soir de l’OL aux dépens de Grenoble, ces quarts de finale de la Coupe de France se poursuivaient avec un choc, le seul à de ce tour de compétition, entre équipes de Ligue 1. Battu la semaine passée par la Juventus en Europa League, puis le Stade Rennais en championnat, le FC Nantes avait un nouveau grand rendez-vous face à Lens. Kombouare envoyait ses hommes forts dans l’arène face à une équipe, elle aussi sur courant alternatif depuis quelques semaines. Malgré ce temps plus faible dans cette saison, Franck Haise aussi alignait son onze type.

La soirée débutait sur un rythme assez élevé mais les deux équipes fermaient le jeu. On assistait surtout à une rude bataille dans l’entrejeu, même si les Lensois tentaient un peu plus de faire le jeu. Ce sont eux d’ailleurs qui parvenaient à se mettre en évidence les premiers avec cette remise de la tête d’Openda pour la reprise de Pereira da Costa repoussée par Descamps (13e). Les Canaris réagissaient sans tarder avec un magnifique mouvement débuté sur la droite et conclu sur la gauche par ce centre de l’extérieur de Delort, pour la tête de Ganago difficilement claquée par Leca (16e).

L’association Ganago-Delort a fait la différence

Les visiteurs commençaient doucement à maîtriser cette rencontre. Certes Medina sortait sur blessure, mais Sotoca se signalait d’une frappe hors cadre (26e) et surtout Fofana ouvrait le score en reprenant ce centre de Gradit depuis le couloir droit (0-1, 28e). Malgré ce but, Lens se faisait surprendre dans sa propre surface avec cette légère faute de Le Cardinal sur Ganago. Delort ne se faisait pas prier et égalisait sur penalty (1-1, 31e), inscrivant au passage son premier but sous ses nouvelles couleurs. Avec cet emballement, le rythme retombait, même après le retour des vestiaires.

Ce sont surtout les Lensois qui tardaient à se remettre dedans, à l’image de ce tir trop mou de Haïdara (48e). A l’inverse, le duo Delort-Ganago montait en régime. Le premier offrait une balle de but au second, qui s’écroulait devant la sortie de Leca pour offrir un second penalty à son partenaire d’attaque (2-1, 59e). Dans la foulée, Ganago manquait de peu le but du break (65e). L’entrée de Frankowski réveillait les Sang-et-Or puisque. La balle de but déposée par Openda pour Sotoca venait de ses pieds. Elle aurait fait mouche sans un arrêt miraculeux de Mollet sur sa ligne (70e).

Nantes résiste à Lens

Cette action permettait au moins aux Lensois d’y croire jusqu’au bout. D’ailleurs, sur un nouveau ballon venu de la droite, Centonze frôlait le penalty concédé sur ce pied trop haut placé devant la tête de Danso (73e). Les apparitions durant le dernier quart d’heure de Blas, Moses puis Corchia pour des changements tactiques plutôt défensifs renforçaient l’idée que le FC Nantes se contentait de faire le dos rond. La reprise de Fulgini trouvait le poteau sur ce centre piqué de Thomasson (85e) et Girotto contrait la frappe de Fofana (87e). Les Canaris résistaient et auraient même pu enfoncer le clou par Moutoussamy (90e+1). L’important est ailleurs, comme une nouvelle qualification pour les demi-finales.