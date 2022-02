Villarreal : Boulaye Dia raconte son adaptation en Espagne

Interviewé par Marca, l’attaquant de Villarreal Boulaye Dia a évoqué son adaptation dans le club espagnol. L’ancien attaquant du Stade de Reims est arrivé au Sous-marin jaune cet été, il apprécie notamment travailler avec Unai Emery. « Le football espagnol est différent du football français et une période d'adaptation était logique, mais j'ai eu la compréhension de l'entraîneur, qui m'a beaucoup parlé, m'a aidé et m'a donné des conseils. Il peut parler à tout le monde en anglais, français, espagnol » a expliqué l’attaquant de 25 ans, engagé avec Villarreal jusqu’en 2026.

Le buteur sénégalais qui a récemment remporté la CAN avec les Lions de la Teranga est prêt pour son retour en Europe avec notamment ce mardi soir le 8e de finale aller entre Villarreal et la Juventus (21h). « Quand je suis allé à la Coupe d'Afrique, j'étais déjà au meilleur de ma forme. Ce ne sera pas un problème de revenir car après avoir remporté le titre, j'arrive avec beaucoup de motivation et d'énergie positive » a déclaré Boulaye Dia qui a pour le moment disputé 23 matchs avec son club cette saison, inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives.

