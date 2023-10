Équipe de France : Didier Deschamps réagit au cauchemar de Paul Pogba

La suite après cette publicité

La carrière de Paul Pogba va-t-elle s’arrêter à seulement 30 ans ? Contrôlé positif à la testostérone, le milieu de terrain français a vu la contre-expertise confirmer sa positivité. Un énorme coup dur pour un joueur qui a passé un an sans jouer à cause de problèmes physiques. Sans oublier ses graves soucis extrasportifs. Sous le coup d’une suspension de plusieurs années, Pogba court clairement le risque de voir sa carrière se stopper net.

À la Juventus, Massimiliano Allegri n’a pas vraiment été positif au moment d’évoquer son (futur ex) joueur. «Le foot perd un joueur extraordinaire qui était différent de tous les autres. Attendons la sanction.» Pour beaucoup, le coach bianconero parle comme si Pogba avait déjà raccroché les crampons. De son côté, Didier Deschamps a, lui aussi, réagi. Coach de Pogba chez les Bleus depuis mars 2013, le Bayonnais n’a pas caché sa tristesse au moment d’évoquer les malheurs de son poulain.

« Pour avoir entendu Allegri, il n’en parle pas au passé. Je suis très triste pour Paul. Il lui tombe beaucoup de choses sur la tête dernièrement. Il se retrouve dans une situation compliquée. Il va avoir besoin de se défendre, ça rentre dans une longue procédure. La relation importante que j’ai avec Paul et le fait de soutenir le joueur, oui, je suis attristé, mais je ne sais pas de quoi sera fait demain. C’est triste pour lui tout ce qui lui arrive », a-t-il confié en conférence de presse, avant de préciser qu’il se refusait à tout commentaire concernant l’avenir de la carrière internationale du champion du monde 2018.

« Je ne peux pas y répondre, je ne vais pas avoir de position catégorique. Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir. Ça va prendre du temps, même si ça fait un petit moment qu’il n’est plus avec nous (depuis mars 2022, ndlr). C’est mis entre parenthèses, j’espère qu’il retrouvera le sourire et la pleine possession de ses moyens et les terrains. Mais ça prendra un certain temps. » Et aujourd’hui, pas grand monde mise sur le fait de voir Paul Pogba honorer une 92e sélection avec les Tricolores. Mais sait-on jamais ?