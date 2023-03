Luka Jovic règle ses comptes avec le Real Madrid

Luka Jovic et le Real Madrid, c’est de l’histoire ancienne. Pourtant, lorsque le Real Madrid a recruté le buteur serbe à l’été 2019, déboursant un peu plus de 60 millions d’euros, beaucoup étaient convaincus qu’il allait prendre, sur le moyen/long terme, la relève de Karim Benzema. Seulement, l’ancien de Benfica et de Francfort n’a jamais réussi à convaincre du côté de Madrid, n’ayant finalement que très peu de temps de jeu et étant même l’un des plus gros flops de l’histoire récente du club de la capitale espagnole.

Après trois saisons anecdotiques à Madrid, avec un retour à Francfort en prêt pendant 6 mois, il s’en est allé direction la Fiorentina cet été. Mais en terres italiennes, ça ne se passe pas forcément mieux pour lui. Même s’il a plus de temps de jeu qu’à Madrid (23 rencontres de Serie A dont seulement 13 titularisations), il n’a inscrit que 4 petits buts en championnat et se fait aussi critiquer. Dans un entretien accordé à La Repubblica, il est notamment revenu sur son passage raté à Madrid.

Il dénonce des pressions injustes

« Tout s’est mal passé depuis le début. Je suis parti de l’Eintracht trop tôt, après une seule saison au top niveau. Tous les regards étaient sur moi, et c’est dur pour un jeune de 21 ans de s’adapter au plus grand club du monde », a d’abord expliqué le joueur de 25 ans, qui n’a pas su tenir la pression madrilène donc.

« Tu as l’opportunité de jouer avec les meilleurs, mais tu as aussi besoin de temps. Certains réussissent, d’autres non. Entre blessures, covid, et pressions injustes, ce fut une expérience peu heureuse. Ce fut un honneur, mais j’ai tourné la page et je ne pense qu’à la Fiorentina », a lancé un Jovic visiblement très amer avec son ancien club. Mais nul doute qu’à Madrid, on a aussi des raisons de l’avoir mauvaise avec lui…