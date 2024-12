Chelsea : ça sent déjà mauvais pour João Félix !

João Félix a 25 ans. Un âge auquel il s’imaginait marcher sur la planète football après des débuts tonitruants à Benfica et un transfert record de 126 M€ à l’Atlético de Madrid. Mais l’international portugais a connu des hauts et des bas et a peiné à confirmer au plus haut niveau. Dans le dur chez les Colchoneros, où ses relations avec Diego Simeone sont devenues glaciales, le footballeur lusitanien a pu compter sur son agent Jorge Mendes et ses qualités et son potentiel pour rebondir sous la forme de prêt chez des cadors européens. Ainsi, il a été envoyé à Chelsea en 2023 et au FC Barcelone, la saison dernière.

Il ne marque pas les esprits depuis son retour

Et si le natif de Viseu espérait poursuivre en Catalogne, il a finalement été renvoyé à Madrid. Après une préparation estivale passée sous les ordres d’El Cholo, il est finalement retourné à Chelsea de manière définitive. Une arrivée plutôt surprenante puisque son premier prêt chez les Blues n’avait pas vraiment impressionné outre-Manche (4 buts en 20 apparitions). De plus, les pensionnaires de Stamford Bridge étaient plutôt bien fournis offensivement avant sa signature jusqu’en juin 2031. Mais ils n’ont pas hésité à lâcher 52 M€ pour lui donner une seconde chance.

Et le joueur était bien décidé à la saisir, lui qui a assuré être au bon endroit. Après la parole, place aux actes. Depuis le début de ce nouvel exercice, João Félix connaît de nouveau des hauts et des bas, un peu à l’image de sa carrière. Ainsi, il alterne entre un rôle de titulaire et de remplaçant sous les ordres d’Enzo Maresca. Au total, il a participé à 16 rencontres toutes compétitions confondues, dont seulement 7 dans la peau d’un titulaire (786 minutes jouées depuis le début de la saison, ndlr). En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a marqué 5 buts et a délivré 2 assists.

Son avenir est incertain

Et pour AS, qui lui a consacré un article ce mercredi, ce n’est pas suffisant. «Pour un footballeur qui était et est appelé à faire des différences, et même pour une grande star, cela a très peu de goût. Le Portugais alterne titularisations et des entrées en tant que remplaçant sans s’installer dans l’équipe de départ d’Enzo Maresca. Il a été impliqué sur sept buts (…) João Félix a du mal à devenir un pilier incontesté pour son entraîneur s’il ne cesse pas d’alterner titulaires et remplaçants… ou même des absences. Ses apparitions sont irrégulières »

Soumis à une forte concurrence à Chelsea, notamment avec Cole Palmer et Christopher Nkunku, João Félix ne marque toujours pas les esprits à Londres. AS rappelle qu’on attend plus de la part d’un joueur, dont la valeur est passé de 100 à 30 M€ en quelques années, et qui est devenu "un jouet cassé". En Angleterre, certains médias tels que GiveMeSport vont un peu plus loin et révèlent qu’une rencontre est prévue dans les prochains jours entre le joueur et son entraîneur, conscient qu’il n’acceptera pas de jouer un second rôle indéfiniment. Son départ n’est pas exclu de la part de Chelsea, qui s’attend à être sollicité pour lui. Les mercatos se suivent et se ressemblent pour João Félix.