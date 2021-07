Pays-Bas : Louis van Gaal a donné son accord pour prendre le poste de sélectionneur

Après avoir dirigé la sélection de 2000 à 2001 et entre 2012 et 2014, Louis van Gaal (69 ans) devrait de nouveau atterrir sur le banc des Pays-Bas. D’après De Telegraaf, l’ancien entraîneur de Manchester United a donné son accord à la Fédération néerlandaise (KNVB) pour reprendre le poste de sélectionneur, laissé vacant depuis le licenciement de Frank De Boer à l'issue de l’Euro 2020.

Il sera accompagné de Danny Blind, Frans Hoek et Henk Fraser. Ce dernier pourrait d’ailleurs remplacer Louis van Gaal une fois la Coupe du monde terminée. Leur mission sera de qualifier les Oranjes pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Les Pays-Bas sont actuellement deuxièmes de leur groupe après trois matchs disputés, à égalité de points avec le Monténégro et la Norvège, et à une longueur du leader, la Turquie.