Rémy Cabella annonce la couleur pour la suite de sa carrière

Parti tenter l’aventure en Russie en 2019, Rémy Cabella (32 ans) a dû mettre prématurément un terme à son expérience en Premier Liga. Joueur de Krasnodar, le milieu offensif a résilié son contrat d’un commun accord avec son équipe à cause des événements survenus en Ukraine.

Avec Krasnodar, Cabella en restera donc à 62 matches, 17 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues. Libre de tout contrat, l’ancien Montpelliérain cherche maintenant un endroit où rebondir. Venu assister à un match de Saint-Étienne plus tôt dans le mois, le Corse avait déclenché une vague de rumeurs.

Un rebond en Grèce ?

Interrogé par L’Équipe, Cabella en a donc profité pour faire le point sur sa situation. S’il s’est dit très attaché à l’ASSE, le milieu offensif ne souhaite pas réellement trouver une pige de quelques mois. « L'idée, ce serait plutôt d'arriver dès maintenant dans un club et d'enchaîner derrière sur mon contrat. » En revanche, la formation grecque de l’Olympiakos pourrait avoir plus de chance que les Verts.

« Il y a des discussions, c'est vrai. C'est un beau club qui joue le titre et se bat pour être en Ligue des Champions chaque année. En plus, il y a Yann (M'Vila) là-bas ! Je suis très proche de lui, je me suis régalé avec lui à Sainté. J'ai de très bons échos. C'est un club qui m'intéresse, mais j'ai d'autres propositions à côté. Je vais me décider dans les prochains jours. » Le suspense va bientôt prendre fin.