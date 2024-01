Le FC Barcelone a encore frisé le ridicule

Que ce fut laborieux… Dimanche soir, le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de Barbastro, équipe qui végète en milieu de tableau de la Segunda RFEF, la quatrième division du football espagnol. A priori, c’était l’occasion idéale pour se remettre en confiance et enchaîner les buts, alors que l’équipe de Xavi a connu de sacrées difficultés ces dernières semaines.

Seulement, le FC Barcelone a eu énormément de mal. Bien plus que prévu. Une victoire 3-2 sans brio après avoir mené 2-0, se retrouvant même à demander la fin du match à l’arbitre dans le temps additionnel. Clairement, on avait l’impression d’assister à une rencontre de championnat entre deux équipes d’un niveau pas si différent que ça, plus qu’à un duel entre un géant du foot mondial et une équipe semi-pro. L’image laissée par l’écurie catalane a été particulièrement mauvaise, et en plus de cette prestation médiocre, Xavi a osé se plaindre de l’arbitrage en fin de match, en plus de s’être fritté avec des joueurs de Barbastro.

Le Barça fait toujours le minimum

Le coach catalan est encore dans le viseur de la presse. « Xavi était nerveux. Il critiquait l’arbitre. Son adjoint s’est même plaint parce que le match a été prolongé d’une minute. Se plaindre de l’arbitre dans un Barbastro-Barça… Dans un match entre le Barça et une quatrième division…On est mal hein…», a par exemple ironisé Josep Pedrerol, présentateur de la célèbre émission El Chiringuito. « Ce Barça est en huitièmes, mais affiche encore des symptômes inquiétants. Même face à une équipe de Segunda RFEF l’équipe de Xavi n’a pu gagner tranquillement et s’amuser sans souffrir », peut-on lire dans Sport, qui évoque un « Barça au bord de l’abîme ».

« Ce Barça est déconcertant. Même contre une équipe de D4, il ne peut pas faire un match complet. […] Les Blaugranas se sont qualifiés grâce à une victoire 3-2, mais pleine de nerfs et d’inquiétude, en souffrant trop, et trop loin du jeu qu’ils doivent avoir », évoque de son côté Mundo Deportivo. Une statistique publiée par les médias locaux est particulièrement inquiétante : voici 20 matchs consécutifs où le Barça ne parvient pas à gagner avec plus d’un but d’écart… Pour la première fois de son histoire ! Abonné aux courtes victoires, ce FC Barcelone est donc inquiétant…