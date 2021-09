OL : Rayan Cherki évoque sa relation avec Peter Bosz

Annoncé comme le grand talent du réservoir de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki peine à confirmer tous les espoirs placés en lui ces dernières saisons. D'après les informations révélées par RMC Sport il y a quelques semaines, son attitude au sein du groupe lyonnais était d'ailleurs visé au cours de la préparation estivale. Un comportement qui aurait agacé son nouvel entraîneur Peter Bosz ainsi que ses dirigeants. Une information que le principal intéressé a tenu à infirmer dans un entretien accordé à Onze Mondial, assurant que ses rapports avec le coach néerlandais étaient au beau fixe.

«J'ai une très bonne relation avec Peter Bosz, je discute beaucoup avec lui. Sa philosophie me convient. Je vais encore progresser à ses côtés, c'est certain, nos échanges sont bons, on parle football, on parle tactique.» Conscient de sa marge de progression et de son manque de régularité actuel, l'attaquant rhodanien dresse également un tableau lucide quant à sa trajectoire et ses ambitions futures : «je peux encore améliorer mon jeu, je dois être plus efficace, meilleur tactiquement. J'apprends énormément avec le nouveau coach. D'ici quelques semaines, je vais progresser sur mon placement tactique (...) mon jeu va continuellement progresser.» Les supporters lyonnais n'attendent que ça...