Barça : Xavi aurait aimé une dernière volonté lors du mercato

Après un mercato XXL cet été et des renforts à tous les niveaux, Xavi a avoué être «soulagé après cette fenêtre de transfert, tant au niveau des départs que des arrivées. Nous avons fait un effort spectaculaire avec le club, a-t-il expliqué en conférence de presse. Nous sommes satisfaits et très heureux de ce que l'équipe que nous sommes. Nous allons essayer, avec cette équipe, de nous battre pour toutes les compétitions. Avec les recrutements et l'enthousiasme des joueurs, nous allons essayer de nous battre sur le terrain».

Cependant, le technicien blaugrana a avoué que le mercato catalan «a manqué d'un joueur». En effet, en plus d'Hector Bellerin, le Barça aurait tenté un dernier coup dans les dernières heures du mercato estival, selon plusieurs sources espagnoles. Xavi n'a pas voulu mentionner de noms spécifiques concernant ce dernier joueur, même si celui de Bernardo Silva est beaucoup revenu...