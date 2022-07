Liverpool : ça sent la fin pour Roberto Firmino

La suite après cette publicité

Il n'y a pas si longtemps, le trio offensif des Reds composé de Mané, Salah et Firmino terrorisait l'Angleterre et même l'Europe. Mais au fil des années, ce trio a quelque peu perdu en importance aux yeux de Jürgen Klopp. Si le Sénégalais et l'Égyptien sont restés indiscutables et performants, le Brésilien a quelque peu perdu sa place, notamment suite à l'arrivée de Diogo Jota, puis celle de Luis Diaz cette saison.

Cette saison, bien qu'il y ait eu des pépins physiques à prendre en compte, il n'a disputé que vingt rencontres de championnat, dont dix titularisations seulement, terminant avec cinq buts et quatre passes décisives au compteur. Et du haut de ses 30 ans, avec un contrat qui expire dans un an, la question de son avenir va logiquement se poser.

Un prix abordable

Elle se pose même déjà, du moins du côté des dirigeants des Reds. Comme l'indiquent plusieurs publications anglaises, comme le Mirror, les dirigeants liverpuldiens sont prêts à lui ouvrir la porte dans le cas où le principal concerné décide de partir. De son côté, le Liverpool Echo précise que les Reds ne veulent pas entendre parler d'échanges, comme l'évoquait la dernière rumeur liant l'ancien d'Hoffenheim à la Juventus, et veut du cash.

Le Mirror indiquait également ce week-end qu'un prix de 23 millions d'euros avait été fixé pour le joueur de la Canarinha, et que des réunions entre l'entourage du joueur et la direction des Reds auraient lieu dans les prochains jours. Avis aux intéressés...