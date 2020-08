L'OM n'a toujours pas trouvé de candidat pour sa gauche...

André Villas-Boas a été clair. Après avoir accueilli Pape Gueye et Leonardo Balerdi, il attend désormais une doublure pour Dario Benedetto en attaque et un concurrent à Jordan Amavi au poste de latéral gauche. Deux chantiers qui, dans un mercato forcément exceptionnel et inhabituellement long, tardent à se décanter.

Pourtant, pour le flanc gauche de sa défense, l'OM ne manque pas d'idées. Ces derniers temps, de nombreux noms sont sortis dans les médias français et étrangers : Alex Centelles (Valence FC), Pervis Estupiñan (Watford), Dimitrios Giannoulis (PAOK) ou encore Caio Henrique (Atlético de Madrid). Ce dernier semble être l'option préférentielle d'AVB. Mais là encore, rien n'est simple dans ce dossier.

Tentative avortée pour Asamoah

Le Brésilien de 23 ans, milieu de terrain de formation, sort d'une belle saison en prêt au Grêmio Porto Alegre, ce qui a éveillé l'intérêt d'autres clubs, comme le FC Porto notamment. Les Colchoneros, plus précisément Diego Simeone, doivent trancher sur son cas, puisqu'il est encore sous contrat jusqu'en juin 2023. En attendant, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome tentent des coups.

TMW et Ghanasoccernet au Ghana nous apprennent ainsi que les Ciel-et-Blanc ont essayé d'obtenir le prêt de Kwadwo Asamoah (31 ans) auprès de l'Inter. Les Milanais, qui ne comptent pas spécialement sur lui, étaient visiblement ouverts à la discussion, mais l'OM n'a pas été plus loin lorsqu'il a appris les exigences de l'international ghanéen (73 sélections, 4 réalisations), à savoir 3 M€. Dommage pour AVB qui espérait pouvoir compter sur un renfort à gauche pour la reprise de la Ligue 1, finalement décalée au 30 août pour les Phocéens (2e journée, match contre Brest). Il reste encore quelques jours à Pablo Longoria pour l'exaucer...