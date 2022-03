LdC : l'Atlético s'impose à Old Trafford et élimine MU !

Dos à dos à l’aller au Wanda Metropolitano (1-1), Manchester United et l’Atlético de Madrid croisaient à nouveau le fer ce mardi soir, en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Les Red Devils misaient sur Diogo Dalot, Scott McTominay ou encore Anthony Elanga aux côtés de Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes. Les Colchoneros s’appuyaient eux sur Antoine Griezmann et Rodrigo De Paul en soutien d’un João Félix en verve ces dernières semaines. Les Mancuniens exerçaient une certaine pression d’entrée, avec une première grosse situation à leur actif. Sur un débordement côté droit de Fernandes, Elanga prenait la défense espagnole de vitesse au premier poteau. La reprise du jeune attaquant était toutefois légèrement déviée par le haut du crâne de Jan Oblak hors du cadre (11e). Les Madrilènes, eux, opéraient en contres. Et au sortir de l’un d’eux, De Paul envoyait une frappe des 20 mètres que David De Gea détournait en corner en se détendant de tout son long (15e). Dalot, après un joli mouvement collectif mancunien, testait ensuite Oblak des 18 mètres (25e). L’Atléti parvenait à poser le pied sur le ballon au sortir de la première demi-heure de jeu. Félix pensait même ouvrir le score pour les siens, mais son but, au terme d’un somptueux travail collectif, était refusé pour hors-jeu (34e). Et à force de se montrer dangereux, les Rojiblancos allaient finalement faire la décision. Mis sur orbite par une sublime talonnade de Félix, Griezmann adressait un centre du droit au deuxième poteau. Renan Lodi déboulait sur son côté gauche en pleine surface et transformait l’offrande, de la tête, à bout portant (0-1, 41e). Il fallait ensuite toute la vigilance d’Oblak pour détourner un tir puissant de Fernandes (45e +1) puis capter un ballon compliqué dans les airs (45e +2).

La suite après cette publicité

Elanga, sur une superbe talonnade de Fernandes en pleine surface adverse, croisait trop sa frappe pour égaliser d’entrée de seconde période (46e). De Paul répondait, mais De Gea, pas franchement aidé par Maguire et sa défense, veillait au grain (52e). MU poussait et se créait une nouvelle occasion franche. Sur un centre de Dalot venu de la droite, Jadon Sancho se couchait parfaitement mais sa reprise du droit passait légèrement au-dessus des buts d’Oblak (59e). Quelques instants plus tard, sur un nouveau contre madrilène, Félix était trop court sur un service de Lodi (63e). Ralf Rangnick lançait alors Paul Pogba, Marcus Rashford et Nemanja Matic dans la bataille pour tenter de faire la différence. C’était pourtant bien Griezmann qui se montrait dangereux dans la foulée sur un petit ballon piqué, qui terminait finalement sa course au-dessus (69e). Oblak sortait ensuite le grand jeu sur un coup franc mancunien. Le Slovène détournait d’abord la tête de Raphaël Varane avant de capter en deux temps la reprise acrobatique de CR7 (76e). Dalot, à la réception d’un corner mal renvoyé d’Alex Telles, n’accrochait pas le cadre d’un tir du droit (83e). Edinson Cavani et Juan Mata entraient à leur tour pour renverser la vapeur, mais les protégés du Cholo géraient parfaitement leur avance en confisquant le cuir face à une écurie totalement déséquilibrée et désorganisée. Score final (0-1). L’Atlético se qualifie pour les quarts de finale de Champions' League. MU, seulement 5e en Premier League, quitte la compétition la tête basse. Après Lionel Messi avec le PSG, c’est au tour de Cristiano Ronaldo de dire adieu à la C1 dès les 8es…

Revivez le film de la rencontre grâce à notre live commenté

Le calendrier de la Ligue des Champions