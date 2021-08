PSG : Luis Fernandez réagit à l'arrivée de Lionel Messi

Le Paris Saint-Germain est en passe de recruter Lionel Messi. Il n'y a plus aucun doute, l'Argentin est à Paris, et l'annonce est imminente. De quoi ravir beaucoup de monde en France. C'est le cas de l'ancien coach et joueur du PSG Luis Fernandez, qui s'est exprimé sur le site de beIN Sports.

« Je suis content. J’ai toujours admiré Messi en tant que joueur du Barça. On l’a suivi, on l’a regardé pendant toutes ses années sur beIN. On a pu voir tout le talent de ce joueur. Le voir arriver à Paris c’est une satisfaction, une joie. Je suis heureux qu’il vienne au Paris Saint-Germain et dans notre championnat. Je pense que Messi va encore avoir de la motivation et de l’envie pour réaliser de belles choses avec le PSG. [...] Il arrive à 34 ans mais il a envie de donner le maximum. Messi c’est quand même six Ballons d’or. C’est un joueur exceptionnel qui nous a donné et qui va encore nous donner du plaisir. Il aura cette motivation supplémentaire, de vouloir prouver qu’il peut réussir ailleurs qu’à Barcelone. Il l’a fait cet été avec la Copa America. C’est un nouveau challenge pour lui. Même s’il a l’air timide, réservé, qu’on ne l’entend pas, ça reste un compétiteur. Sur le terrain, dès qu’il touche le ballon, on sent qu’il peut faire la différence », a lancé le tacticien et consultant franco-espagnol.