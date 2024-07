Milan Skriniar veut déjouer les plans du PSG !

Les fans de foot sont tous concentrés sur cet Euro 2024, forcément. Mais au sein des clubs, ça travaille déjà d’arrache-pied pour renforcer les effectifs. C’est évidemment le cas à Paris, où les dirigeants ont déjà conclu l’arrivée du portier russe Matvey Safonov. D’autres pistes comme Dean Huijsen (Juventus), Lutsharel Geertruida (Feyenoord) ou Amadou Onana (Everton), ces deux dernières révélées par nos soins, sont ainsi à l’étude.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, il faudra se séparer de certains éléments. Comme expliqué dans nos colonnes la semaine dernière, il y a deux joueurs dont l’avenir à Paris s’écrit en pointillés : Fabian Ruiz, pourtant brillant avec l’Espagne pendant l’Euro, ainsi que Milan Skriniar, défenseur central arrivé il y a tout juste un an et aussi présent à l’Euro. L’ancien de l’Inter est notamment suivi par Galatasaray et Besiktas.

À lire

JO : le PSG ferme toujours la porte à Warren Zaïre-Emery

Skriniar ne compte pas partir

Seulement, le joueur n’a pas spécialement envie de partir si on se fie à ses dernières déclarations, rapportées par CalcioMercato.it après la défaite de sa sélection contre l’Angleterre. « Je reste au PSG », a-t-il ainsi déclaré. Un message plutôt clair qui ne va logiquement pas forcément être bien accueilli à Paris, où il est sous contrat jusqu’en 2028.

La suite après cette publicité

Autant dire que dans cette histoire, le joueur est clairement en position de force. Il compte lutter pour une place dans le onze titulaire de Luis Enrique et est protégé par sa situation contractuelle. Il fait en plus partie des joueurs les mieux payés de l’effectif parisien, ce qui oblige les éventuels prétendants à mettre du lourd sur la table pour tenter de le convaincre. Le bras de fer s’annonce donc long, très long…