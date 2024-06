Le PSG songe à Amadou Onana

Dans une équipe de Belgique sans imagination, Amadou Onana fait figure d’exception. Il faut dire que le milieu de terrain d’Everton a impressionné lors de ce premier tour de compétition et sera à n’en point douter un vrai poison pour l’Équipe de France en 1/8e de finale lundi prochain à Dusseldorf. Il faut dire que l’ancien Lillois a tout du milieu de terrain moderne. Ambidextre, impressionnant physiquement et très polyvalent, Onana rayonne et confirme qu’il fait partie des meilleurs milieux de terrain d’Europe.

Impressionnant contre la Roumanie, meilleur joueur de la Belgique face à l’Ukraine, Amadou Onana n’en finit plus d’impressionner. Grâce à ses qualités physiques, il est à l’aise pour gratter des ballons grâce à ses longues jambes, mais aussi de gagner des duels aussi bien dans les airs qu’au sol. Lors de la phase de poules, il a d’ailleurs récupéré 18 ballons et a gagné 70 % de ses duels. S’il excelle en tant que sentinelle, il est aussi capable d’évoluer un peu plus haut sur le terrain grâce à sa capacité à se projeter vers l’avant. Avec 92 % de passes réussis (159 sur 173), il se place parmi les meilleurs milieux de la compétition dans ce domaine.

Mais les observateurs avisés du football européen n’ont pas attendu cet Euro 2024 en Allemagne pour se forger une véritable opinion sur le joueur. Déjà cet hiver, le FC Barcelone avait pris contact avec l’entourage du Diable Rouge sans que cela aille plus loin. En difficulté financière, le club catalan n’est pas revenu aux nouvelles, au contraire de Manchester United qui suit le joueur depuis de nombreux mois. Mais aujourd’hui, les Red Devils penchent plus sur Manuel Ugarte. Néanmoins, un nouveau courtisan et non des moindres commence à poindre le bout de son nez.

Selon nos informations, le profil du joueur, qui totalise déjà une centaine de matches pro en Premier League et en Ligue 1 à seulement 22 ans, séduit le club parisien qui cherche activement dans ce secteur de jeu. Si le dossier Joao Neves n’est pas remis en question, celui-ci est compliqué à la vue de la somme réclamée par le Benfica (100 M€) pour le milieu de 19 ans. La piste Onana étant moins coûteuse (entre 55 et 60 M€) et surtout Everton étant dans l’obligation de vendre pour renflouer ses caisses, l’alternative Onana pourrait prendre de l’ampleur du côté de Paris… A suivre.