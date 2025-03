EdF : l’avis fort de Daniel Riolo sur les absences de Cherki et Akliouche

Les absences de Maghnès Akliouche (AS Monaco) et de Rayan Cherki (OL) dans la dernière liste de Didier Deschamps pour les duels des Bleus face à la Croatie ont beaucoup fait parler. Beaucoup de supporters ont regretté leur absence, et Daniel Riolo, qu’on ne présente plus, a confié qu’il aurait aussi aimé les voir comme il l’a fait savoir sur RMC Sport.

« Akliouche, j’adore ce joueur, Cherki mérite aussi des commentaires positifs. J’aurais aimé voir Akliouche, il est chez les espoirs, il est encore jeune, il n’y a pas de pression avec l’Euro Espoirs. Mais la touche technique qu’il apporte, on n’en a pas vraiment. Après on ne va pas apprendre que ce n’est pas le type de joueur qui plaît à Deschamps. On sait aussi que la Ligue des Champions c’est un critère, Akliouche l’a jouée, parfois il a été irrégulier, mais quand on voit ce qu’il fait contre Benfica, il a été à un très bon niveau. Il aurait peut-être mérité d’être appelé. C’est toujours pareil avec Deschamps, il y a plus de défensifs et d’attaquants dans la liste et très peu de joueurs qui font la liaison entre les deux. Il aime le muscle, Akliouche n’en a pas assez. Pour Cherki, ça ne me scandalise pas complètement, parce qu’il est assez difficile à caser dans une équipe où il y a déjà des stars. Mais on ne va pas découvrir maintenant que Deschamps n’aime pas les fantaisistes », a indiqué le consultant.