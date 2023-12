Ligue 1 : l’OM s’offre Lorient dans un match animé et se rapproche du top 4

La 15e journée de Ligue 1 se terminait ce dimanche soir avec un duel intéressant entre le FC Lorient et l’Olympique de Marseille. Les Merlus qui étaient barragistes avant ce match avaient l’occasion de se donner de l’air en grapillant deux places. Pour ce qui est des Phocéens qui étaient huitièmes, ils pouvaient retrouver les places européennes à la faveur d’un succès. À domicile, les Lorientais misaient sur un 4-2-3-1 avec un double pivot composé de Bonke Innocent et Laurent Abergel. Les anciens Marseillais Benjamin Mendy et Bamba Dieng étaient alignés également. Pour les Phocéens, c’était un 3-5-2 qui était choisi par Gennaro Gattuso avec Jordan Veretout, Azzedine Ounahi et Amine Harit dans l’entrejeu. Devant, Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang étaient alignés.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lille 27 15 8 7 6 2 19 11 5 Brest 25 15 4 7 4 4 19 15 6 Marseille 23 15 6 6 5 4 22 16 7 Lens 23 15 4 6 5 4 19 15 8 Reims 23 15 0 7 2 6 21 21 Voir le classement complet

Et cette formule a parfaitement fonctionné pour les Olympiens, se traduisant par un début de match canon. Suite à un corner, Samuel Gigot était contré, mais Chancel Mbemba suivait pour conclure à bout portant (1-0, 3e). Les Marseillais continuaient de déployer leur jeu et poussaient fort. La tête de Vitinha était captée par Yvon Mvogo (7e), mais témoignait des intentions des visiteurs. Finalement, ces derniers doublaient la mise sur un long ballon de Chancel Mbemba qui trouvait victorieusement Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais ne se faisait pas prier pour trouver le petit filet opposé (2-0, 9e). Marseille passait même proche du 3-0, mais la frappe croisée de Vitinha passait à gauche du cadre (13e). Lorient semblait acculé, mais se procurait deux possibilités via Benjamin Mendy (25e) et Bamba Dieng (26e), mais cette rencontre était bien maîtrisée par les Olympiens.

Une deuxième période plus compliquée pour l’OM

Yvon Mvogo devait réaliser une sublime claquette devant une aile de pigeon de Pierre-Emerick Aubameyang (27e) avant de s’imposer une nouvelle fois devant une Madjer de Samuel Gigot (33e). Finalement, le Suisse s’inclinait sur un corner de Jonathan Clauss qui trouvait la tête victorieuse de Leonardo Balerdi (3-0, 33e). Alors que le match semblait être acquis à la cause phocéenne, Romain Faivre redynamisait le Moustoir avec un but peu avant la pause (3-1, 41e). Une joie de courte durée pour les Bretons qui étaient douchés par la frappe du gauche de Pierre-Emerick Aubameyang qui s’offrait un doublé dans les secondes qui suivaient (4-1, 42e). Doté d’un joli avantage, l’Olympique de Marseille revenait des vestiaires de manière moins convaincante et Lorient l’avait bien remarqué.

Servi dans la surface, Bamba Dieng armait un tir qui était repoussé par Pau Lopez, mais Benjamin Mendy suivait parfaitement pour réduire l’écart (4-2, 52e). Lorient prenait le contrôle des opérations et s’en suivait une double occasion bretonne où Renan Lodi puis Pau Lopez permettaient à l’OM d’éviter un troisième but des Merlus. Un temps fort finalement bien contenu par l’Olympique de Marseille qui a ensuite repris peu à peu le contrôle des opérations. Enfin, jusqu’à l’exclusion de Jonathan Clauss en fin de rencontre (81e). Lorient a poussé davantage sans parvenir à en profiter. Avec cette victoire 4-2, l’Olympique de Marseille remonte à la sixième place qui est qualificative en Ligue Europa Conference et se situe à 4 longueurs de Lille, premier qualifié en Ligue des Champions. Pour ce qui est de Lorient, les Merlus stagnent comme barragistes avec 1 point de retard sur Toulouse premier non relégable et respectivement 1 et 2 unités d’avance sur Clermont et l’Olympique Lyonnais, les deux relégables.