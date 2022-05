FC Barcelone : Xavi a choisi son futur patron de la défense

La suite après cette publicité

Erling Haaland, Robert Lewandowski, Alvaro Morata, Alexander Isak, Raphinha et bien d'autres encore. Pour l'instant, lorsqu'on parle du mercato estival qui attend le club catalan, on évoque surtout des noms de joueurs offensifs. Mais l'équipe de Xavi a tout autant besoin de renforts, si ce n'est plus, dans le secteur défensif. Et comme les grosses sommes seront visiblement allouées à l'attaque, il faudra être malin pour recruter derrière...

Une chose est sûre, du côté de Barcelone, on sait qui on veut pour renforcer l'arrière-garde, en plus d'Andreas Christensen dont l'arrivée est considérée comme bouclée par les médias locaux. Et ça ne sera ni De Ligt, ni Koundé, pistes considérées comme trop chères, mais Kalidou Koulibaly. Le nom du Sénégalais était déjà sur la table depuis quelques semaines, mais c'est désormais acté selon Sport : c'est lui que le Barça ira chercher.

Bien plus abordable qu'avant

Une opération qui reste cependant difficile, mais les Catalans peuvent compter sur le feu vert de Koulibaly, qui a fait du Barça sa priorité absolue pour son avenir. Son contrat expire en 2023 et il a l'intention de partir, ce qui laissera Naples, pour une fois, en position délicate. Un montant environnant les 30 millions d'euros pourrait suffire pour le joueur, pour qui Naples était allé jusqu'à demander des sommes s'approchant des 100 millions d'euros par le passé.

Le Barça pourrait inclure Miralem Pjanic dans l'opération, puisque le joueur a une belle cote en Italie malgré des dernières années difficiles. Les ventes de Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Oscar Mingueza devraient aussi pouvoir offrir un peu plus de marge de manoeuvre aux Barcelonais dans ce dossier. Affaire à suivre...