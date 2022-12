Coupe du Monde 2022, France : la soirée de rêve de Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

C'est une soirée dont il se souviendra probablement toute sa vie. Entré à la 78e minute de cette demi-finale encore incertaine entre la France et le Maroc, il n'aura fallu qu'une poignée de secondes à Randal Kolo Muani (24 ans) pour sceller le sort de ce match (2-0). À la réception d'une frappe contrée de Mbappé, qui a mobilisé toute la défense, l'attaquant de Francfort, oublié au second poteau, en a profité pour ajuster Bounou et s'offrir son premier but en Bleu (4 sélections).

«C’est une attaque qui se passe côté gauche entre Kylian (Mbappé) et Marcus (Thuram). Je les ai suivis et j’ai bien senti le coup pour la mettre au fond», décrivait le héros du soir en zone mixte après la rencontre. «J’ai bien fait de suivre Kylian, car c’est lui qui fait tout le travail. Je peux être fier de mon positionnement», ajoutait le buteur au micro de TF1. Il n'a eu besoin que de 44 secondes pour marquer, qui plus est en demi-finale d'une Coupe du Monde.

Appelé de dernière minute au Qatar

Un destin encore plus impressionnant lorsqu'on se rappelle que l'ancien Nantais ne doit sa présence au Qatar qu'au forfait de Christopher Nkunku. «C’est magique, je n’ai pas les mots. On s’est donné les moyens d’arriver ici. On peut être fiers de nous mais ce n’est pas fini. Je suis toujours dans mon rêve, j’ai du mal à me réveiller. J’ai mis mon premier but, j’espère que ce ne sera pas le dernier.» Et ce n'est pas tout. Deschamps a révélé en conférence de presse que Coman aurait dû être l'entrant.

«C’était Kingsley Coman qui rentrait, mais lui aussi a ressenti un peu de fébrilité dans l’après-midi (Rabiot et Upamecano étaient eux aussi malades ce mercredi). C’est aussi parce que Kolo Muani a une qualité de course qui est un petit plus importante. C’est un bon exemple pour tous les autres joueurs qui n’ont pas été utilisés et qui peuvent être décisifs.» Il faut croire que pour Kolo Muani les planètes étaient alignées lors de cette demi-finale. Tant mieux pour lui et pour les Bleus.