CdM 2022, France-Maroc : Randal Kolo Muani raconte son incroyable entrée en jeu !

La suite après cette publicité

Buteur pour la première fois en bleu, 44 secondes après avoir fait son apparition sur la pelouse, Randal Kolo Muani a libéré l’équipe de France face au Maroc. Interrogé au micro de TF1, l’attaquant de Francfort était sur un nuage. « C’est magique, je n’ai pas les mots. On s’est donné les moyens d’arriver ici. On peut être fiers de nous mais ce n’est pas fini. Je suis toujours dans mon rêve, j’ai du mal à me réveiller. J’ai mis mon premier but, j’espère que ce ne sera pas le dernier, » a-t-il expliqué, avant de raconter son but.

« J’ai bien fait de suivre Kylian (Mbappé), c’est lui qui fait le travail devant et j’ai bien suivi. Je peux être fier de moi, de mon positionnement, si je peux aider l’équipe je suis heureux. » Et de conclure, jamais rassasié de victoires. « Pour l’instant je ne réalise pas encore, on va réaliser demain matin, encore plus en allant à l’entrainement, je pense qu’on va aller plus loin encore. » L'Argentine est prévenue.