Liga : l'Atlético tenue en échec par Villarreal

Villarreal recevait l’Atlético de Madrid lors de la 20ème journée de Liga. Un match entre deux équipes qui avaient l’occasion de se rapprocher clairement de la troisième place du classement. Les Colchoneros débutaient de la meilleure des manières avec l'incroyable but de Angel Correa (10e) de 50 mètres. Quelques minutes plus tard, Villarreal égalisait. Après le penalty raté par Moreno (23e), puis le but refusé de Parejo (25e), Pau Torres finissait par marquer (29e).

Au retour des vestiaires, le Sous-marin jaune entamait beaucoup mieux son match. Moreno, malheureux en première période, donnait l’avantage aux siens (58e). Un avantage de courte durée puisque Kondogbia égalisait quelques minutes plus tard (67e). Score final 2-2. Les deux équipes ratent une belle occasion de se positionner dans les premières places.