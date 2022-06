Euro U19 : l'Angleterre en finale en attendant France-Israël

Alors que la France affronte Israël à 20h pour une place en finale de l'Euro U19, l'Angleterre a renversé l'Italie (2-1). Malgré l'ouverture du score de Fabio Miretti sur penalty (12e), les Three Lions ont réagi grâce à des buts d'Alex Scott (58e) et Jarell Quansah (82e). L'Angleterre défiera la France ou Israël en finale.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, la Slovaquie a décroché son billet pour la Coupe du monde U20 2023 et rejoindra les 4 demi-finalistes. Les locaux de cet Euro U19 ont dominé l'Autriche (1-0) suite à un but de Samuel Kopasek (64e). A noter les expulsions de Florian Wustinger (45e +3) et de Yusuf Demir (90e +5).