CdM 2022, EdF : Théo Hernandez donne des nouvelles de son frère Lucas

Souffrant d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit suite au premier match des Bleus, face à l'Australie, Lucas Hernandez aurait pensé à arrêter le foot. Un sacré coup dur pour le Bavarois, mais aussi pour les Bleus, forcément. Présent en conférence de presse ce dimanche, son frère Théo a donné des nouvelles.

« C'est vrai que quand le coach m'a appelé pour le Mondial, c'était une fierté. J'étais encore plus content d'être avec mon frère. On voulait qu'il soit ici avec nous. Il a une longue blessure. Est-ce qu'il m'a dit quelque chose après son forfait ? Depuis qu'il est parti, je parle avec lui chaque jour. Il me dit qu'on doit gagner pour lui ramener la Coupe du monde. On est deux joueurs différents, il faut bien travailler pour continuer comme ça », a dévoilé le Milanais. Espérons qu'ils puissent y parvenir !