Nantes : Raymond Domenech assassine Alban Lafont

Entraîneur éphémère du FC Nantes lors de la saison 2020-2021, Raymond Domenech (72 ans) a livré son avis sur la performance des Canaris hier soir sur le plateau de La Chaîne l’Equipe. Et l’ancien sélectionneur de l’équipe de France s’est lâché sur Alban Lafont (25 ans).

«Il a toujours été comme ça. Il ne plonge pas, il tombe. On dirait un gardien de but de 1920, qui plonge de travers. Des grandes heures d’Alban Lafont? S’il a des ballons en hauteur, oui il va les chercher. Mais au sol, cadré… Il est toujours en difficulté. Je l’ai vu pendant un mois et demi quand j’étais à Nantes, on a pris quelques buts comme ça. De 25 mètres, des ballons qui roulent dans les coins… et trop court, Rantanplan à chaque fois.» Des propos très durs envers son ancien joueur…