La justice espagnole ouvre une enquête sur Luis Rubiales

Les soucis s’enchaînent pour Luis Rubiales. Auteur d’un baiser forcé sur Jenni Hermoso et suspendu par la FIFA suite à son geste, le président de la Fédération Espagnol voit sa position être de plus en plus menacée. S’il s’accroche encore à son poste et semble prêt à tout pour ne pas partir, voici que la justice espagnole a décidé de saisir le dossier.

Selon la Cadena Ser, le Parquet a lancé une enquête pour délit d’agression, de harcèlement ou d’abus sexuel. Néanmoins, cela ne sera pas possible sans une plainte de la joueuse. Ainsi, Jenni Hermoso a jusqu’à 15 jours pour répondre a la demande du parquet qui fait suite à de nombreuses plaintes de citoyens espagnols.