Affaire Rubiales : la RFEF tente de pousser l’UEFA à exclure les clubs espagnols des coupes d’Europe !

L’affaire Rubiales est devenue une succession de règlements de comptes. Le président de la fédération espagnole (RFEF) Luis Rubiales est attaqué de toutes parts. Suspendu par la FIFA, visé par le clan Hermoso et conspué par toute la planète football, le dirigeant espagnol est devenu persona non grata dans le milieu du ballon rond.

Pour preuve, joueuses et staff de la sélection nationale féminine refusent de revenir tant que l’actuelle direction est en place. Pourtant, malgré ce scandale mondial, Rubiales s’accroche. Il peut compter d’ailleurs sur ses soutiens pour se défendre. Et surtout pour mettre un sacré désordre dans le football ibère. C’est le cas avec son secrétaire général, Andreu Camps. Onda Cero révèle que ce dernier a sollicité l’UEFA avec un but bien précis.

C’est la guerre totale entre la RFEF et le gouvernement espagnol

Ce dernier veut que l’instance dirigeante suspende la RFEF et donc, par ricochet, les clubs espagnols de toute compétition européenne ! Pourquoi une telle manœuvre ? Camps veut que le gouvernement espagnol soit accusé d’ingérence politique (pratique interdite) par l’UEFA. En effet, la ministre du Travail, la vice-présidente du gouvernement et le ministre des Sports ont tous réclamé publiquement la tête de Rubiales.

L’objectif de Camps est tout simplement de brandir la menace d’une suspension des clubs espagnols (qui ont tous condamné publiquement Rubiales) de toute coupe d’Europe. Mais un tel scénario reste improbable. Le média indique en effet que l’UEFA est restée silencieuse face aux déclarations publiques des membres du gouvernement et que la plupart des autres fédérations européennes ont tourné le dos à la direction actuelle de la RFEF. Difficile donc d’imaginer l’UEFA donner du grain à moudre au clan Rubiales.