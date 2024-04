Les dates des barrages L1-L2 sont connues

À cinq journées de la fin de la saison de Ligue 1, la LFP vient de dévoiler les dates du futur barrage d’accession entre le 16e du classement de Ligue 1 et le vainqueur des Play-offs de Ligue 2. Ces Play-offs de L2 se tiendront le mardi 21 mai 2024 à 20h30 sur beIN Sports 1 (Play-off 1 : 4e de Ligue 2 BKT – 5e de Ligue 2 BKT) et le vendredi 24 mai 2024 à 20h30 sur beIN Sports 1 (Play-off 2 : 3e de Ligue 2 BKT – vainqueur du Play-off 1 de Ligue 2 BKT).

Le vainqueur de ces play-offs disputera le barrage aller face au 16e de L1, programmé le jeudi 30 mai à 20h30 sur beIN Sports 1 et sur Prime Video. Quant au match retour, il aura lieu trois jours plus tard, le dimanche 2 juin à 17h, toujours co-diffusé par beIN Sports 1 et Prime Video.