EdF : Patrice Evra tacle l’attitude des Bleus envers Karim Benzema

Le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du Monde 2022 continue de faire beaucoup parler. Et cette fois, c’est au tour de Patrice Evra, un homme très discret dans les médias, de s’exprimer à ce sujet dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Et clairement, l’ancien défenseur de l’équipe de France regrette l’attitude des Bleus vis-à-vis du buteur du Real Madrid.

«J’ai été déçu. De l’extérieur, car je n’étais pas dans le groupe et je ne pouvais pas savoir ce qu’il s’est passé, j’ai l’impression que Karim dérangeait énormément de personnes. Vous les joueurs, de pas l’avoir sur le terrain. On va à la guerre pour un joueur. Constat médical d’après le docteur de l’équipe de France, trois semaines. Parlons du cas Di Maria, blessé toute la Coupe du Monde, il joue la finale et il marque contre nous. C’est la responsabilité de l’entraîneur. Il doit faire des choix, nous, on a dit à Karim de faire ses affaires. Mais vous les joueurs, je pense que Didier met toujours en avant l’équipe avant les joueurs. Les joueurs, vous faites la même erreur que les champions du monde 98 qui pensaient que l’équipe de France leur appartenait. L’équipe de France appartient à tout le monde. Vous voulez décider de qui vient, qui doit venir, non, vous allez faire la même erreur, pas besoin de ça, on a le Ballon d’Or dans notre équipe», a-t-il déclaré.

