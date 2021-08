Suivez le tirage au sort en direct de la phase de poules de Ligue des Champions

Qui succédera à Chelsea, vainqueur en mai dernier de la dernière édition ? Au lendemain des derniers barrages, qui ont vu notamment l'élimination cruelle de l'AS Monaco contre le Shakhtar Donetsk, c'est aujourd'hui qu'a lieu le tirage au sort de la phase de poules. Une fois n'est pas coutume, c'est à Istanbul, et non pas à Nyon en Suisse au siège de l'UEFA qu'a lieu cette cérémonie. La finale, elle, aura lieu le 28 mai 2022 à Saint-Petersbourg. Encore faut-il atteindre cette finale car pas moins de 32 équipes en rêve.

Parmi elles, on retrouve le LOSC et le Paris Saint-Germain, les deux seuls représentants français. Le champion de France a été placé dans le chapeau 1 mais n'évitera pas forcément les grosses écuries. La faute à un chapeau 2 particulièrement relevé avec les présences par exemple des deux géants espagnols, le Real et le Barça, en plus de Manchester United ou encore de Liverpool. Le PSG est également placé dans ce chapeau et compte bien figurer cette saison en C1 avec son effectif exceptionnel.

Reste à savoir à quelle sauce les deux clubs tricolores vont être mangés. Cette phase de poules, qui se déroulera du mardi 14 septembre au mercredi 8 décembre, n'est pas toujours une formalité. On se rappelle que le LOSC n'avait pas réussi à sortir de son groupe en 2019, tandis que le PSG avait eu du mal à se qualifier en 2018 dans une poule composée de Naples et de Liverpool. L'affaire avait aussi été compliquée l'an passé pour les Parisiens, opposés à Manchester United et le RB Leizpig. Quel sort lui sera-t-il réservé cette année ? Réponse dans quelques instants.

Live commenté :

18h13 : La cérémonie débute par une remise de trophée, et notamment à l'équipe médicale qui a secouru Christian Eriksen en juin dernier, lorsque celui-ci faisait une crise cardiaque sur le terrain lors de Danemark-Finlande. Simon Kjaer a également été salué. Le capitaine a d'ailleurs livré un message vidéo. « En tant que capitaine je reçois ce prix avec le reste de mon équipe. »

18h08 : Avec l'élimination de l'AS Monaco hier en barrage, seuls deux clubs français seront en lice cette saison. Champion en titre, le LOSC est tombé dans le chapeau 1, celui des champions, tandis que le PSG sera dans le chapeau 2. Retrouvez les différents scénarios possibles de ce tirage au sort ici.

18h04 : Ce tirage au sort à lieu à Istanbul, qui avait été privé en mai dernier de la finale prévue de longue date à cause d'une flambée de cas de covid-19 et de ses variants.

18h : Bonjour à tous et bienvenue dans notre live pour le tirage de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Les différents chapeaux :

Chapeau 1 : Chelsea, Villarreal, Manchester City, Atlético de Madrid, Inter Milan, Bayern Munich, Lille, Sporting Portugal

Chapeau 2 : Real Madrid, FC Barcelone, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool, Séville, Borussia Dortmund

Chapeau 3 : Porto, Ajax Amsterdam, RB Leipzig, Benfica Lisbonne, Atalanta, Zénith Saint-Pétersbourg, RB Salzbourg, Shakhtar Donetsk

Chapeau 4 : Club Bruges, Young Boys, AC Milan, Malmö, Wolfsburg, Besiktas, Dynamo Kiev