Ligue des Champions : les pires et les meilleurs tirages possibles pour le LOSC et le PSG

La Ligue des Champions 2021/22 commence véritablement ce jeudi avec, à partir de 18h, le tirage au sort de la phase de poules, en direct d'Istanbul, en Turquie, ville hôte de la finale de cette édition. Et, s'ils ignorent encore l'identité de leurs futurs adversaires, les clubs français engagés savent déjà plus ou moins à quoi s'attendre. Lille, placé dans le chapeau 1 grâce à son titre de champion de France, n'est pas à l'abri de se retrouver dans un groupe très relevé.

La suite après cette publicité

Le LOSC devra ainsi se farcir un cador européen présent dans le chapeau 2. Même s'il semble plus abordable que le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus ou encore Manchester United, Séville resterait un sacré client. Les Dogues croiseront les doigts pour éviter l'Ajax, leur bête noire sur la scène européenne ces dernières années, présente dans le chapeau 3, et l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud et un certain Mike Maignan, véritable épouvantail du chapeau 4. Nul doute qu'Olivier Létang préfèrerait hériter d'un des clubs portugais du pot 3 (Benfica ou Porto) ou du Zenit ainsi que de Malmö ou du Sheriff dans le pot 4.

Lille pas à l'abri, Paris peut tirer du costaud

Le Paris SG, dans le chapeau 2, souhaitera sans doute s'éviter des retrouvailles avec le Chelsea de Thomas Tuchel et Thiago Silva, tenant du titre, et pencherait sans doute pour tirer les Lusitaniens du Sporting CP et ainsi ne pas avoir à affronter le Bayern Munich ou Manchester City, rencontrés lors de la dernière phase finale, trop tôt dans la compétition.

Les pensionnaires du Parc des Princes se verraient bien éviter l'Atalanta et Leipzig dans le chapeau 3, qui lui ont parfois donné du fil à retordre lors de leurs dernières campagnes. Demi-finalistes de l'édition précédente, les Rouge-et-Bleu paraissent au-dessus des écuries du pot 4, même si le Milan d'Ibra peut poser quelques problèmes.

Meilleur tirage pour Lille : Séville, Zenit, Sheriff Tiraspol Pire tirage pour Lille : Real Madrid (ou FC Barcelone ou Juventus ou Manchester United ou Liverpool), Ajax (ou Leipzig), AC Milan

Meilleur tirage pour Paris : Sporting, Zenit, Sheriff Tiraspol Pire tirage pour Paris : Chelsea (ou Bayern Munich ou Manchester City), Leipzig (ou Atalanta), AC Milan