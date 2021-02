Atalanta - Real : la réaction à chaud de Ferland Mendy

Le Real Madrid peut dire merci à Ferland Mendy. En supériorité numérique après l'expulsion de Freuler, provoquée par le latéral français, les Merengues ont finalement battu l'Atalanta Bergame en huitième de finale aller de Ligue des Champions grâce à un but... du Tricolore (1-0) ! Présent au micro de RMC Sport après la victoire madrilène, l'ancien Lyonnais est d'abord revenu sur son but.

«Sur le moment j'étais très content, je ne savais pas comment célébrer. C'est mon premier but en Ligue des Champions mais le principal, c'est qu'on ait gagné le match et c'est un petit plus pour moi d'avoir marqué ce but, a lâché le Français avant de parler des difficultés de son équipe. C'est vrai que par moment, on était en manque d'idée parce qu'ils jouaient bien le bloc bas et c'était compliqué de trouver des intervalles ou des passes en profondeur. C'est vrai que c'était un peu compliqué.»