PSG-Barça : le commentaire chambreur de Neymar

Ce mercredi soir, le PSG a été renversé en Ligue des Champions. Le club de la capitale qui avait pourtant réussi à emballer la rencontre grâce à Dembélé, puis Vitinha, a fini par sombrer et s’incline donc dans cette première manche lors des quarts de finale. La faute à un Raphinha plutôt très bon sur son couloir gauche puisqu’il a inscrit un doublé.

L’ancien ailier de Rennes a été très remuant et a posé de nombreux problèmes à la défense parisienne. De quoi forcément marquer des points auprès de son entraîneur et aussi auprès de son compatriote Neymar. La star d’Al Hilal s’est même fendu d’un petit commentaire sous une publication du FC Barcelone célébrant sa victoire au Parc des Princes. On y voit Neymar imiter sa célébration, reprise par Raphinha sur l’un des buts.