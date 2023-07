RC Lens : Seko Fofana va devenir actionnaire

C’était prévisible et redouté par les fans du RC Lens, c’est désormais officiel : Seko Fofana a rejoint Al-Nassr. Pourtant, ce transfert, aussi triste soit-il pour les supporters artésiens, n’a rien d’un adieu. Très apprécié par le public lensois, cet amour a toujours semblé réciproque et cette conjecture a été démontrée ce mardi.

La suite après cette publicité

En effet, comme l’ont confié les Sang et Or dans leur communiqué, le milieu ivoirien va devenir actionnaire minoritaire du club : «Un engagement sur le terrain qui va trouver un prolongement tout à fait singulier dans les semaines à venir. Marqué au fer rouge et jaune, Seko Fofana a décidé d’accompagner le club dans sa croissance et de jouer un rôle dans sa stratégie en entrant au capital du Racing Club de Lens. Un acte fort qui va prolonger ce lien durable.» Un fait rare dans le monde du football de nos jours.

À lire

Le RC Lens vend Seko Fofana à Al Nassr