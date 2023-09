Le PSG se place pour la révélation Javi Guerra

La suite après cette publicité

Troisième du classement de Ligue 1, à deux points du leader brestois, le Paris Saint-Germain ne réalise pas le meilleur début de saison de son histoire. Mais cette année, le club de la capitale donne l’impression d’être mieux structuré et plus cohérent sur le terrain. Un constat dressé grâce au travail de Luis Enrique, mais aussi à la campagne de recrutement réalisée par Luis Campos.

Certes, le conseiller football du PSG est passé par un partenaire exclusif (Jorge Mendes) pour renforcer du mieux possible les Rouge et Bleu, mais force est de constater que, pour le moment, ses choix sont payants. Cependant, il y a encore quelques retouches à réaliser, notamment au milieu. L’entrejeu parisien apprécie grandement l’arrivée du chien de garde Manuel Ugarte, l’éclosion de Warren Zaïre-Emery et la libération de Vitinha, mais il manque encore de profondeur. Surtout depuis le départ (forcé) de Marco Verratti. Et ce renfort, Campos l’aurait déjà en tête.

Javi Guerra, la révélation

Le média espagnol Tribuna Deportiva affirme en effet que plusieurs grands clubs d’Europe tels que Manchester City, Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United, Newcastle, le FC Barcelone et donc le PSG ont un oeil sur Javi Guerra. Âgé de 20 ans et sous contrat avec Valence jusqu’en 2027, le milieu de terrain espagnol impressionne depuis le début de la saison. Auteur de 3 buts et de 1 passe décisive en 6 matches, l’international Espoir est le rayon de soleil d’un club fortement secoué sportivement ces derniers mois.

Milieu de terrain qualifié de « tout terrain », Javi Guerra peut évoluer au poste de sentinelle ou de relayeur, même s’il a davantage un profil de numéro 6. Doté d’un bon sens de projection, il sait utiliser sa technique pour apporter le danger en attaque. Ses statistiques (évoquées ci-dessus) parlent d’ailleurs pour lui. Utilisé dans un 4-2-3-1, Javi Guerra est une pépite que Valence souhaite blinder. Le joueur dispose d’une clause libératoire de 100 M€ et encore quatre ans de contrat. Après avoir recruté Carlos Soler, le PSG va-t-il à nouveau faire affaire avec le VCF ? Petit détail, qui eut avoir son importance : Javi Guerra n’est pas lié à Jorge Mendes, mais il possède le même agent qu’un certain Kang-in Lee… Affaire à suivre.