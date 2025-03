Le PSG doit déjà caser un indésirable

À Paris, le mercato n’est jamais fini. Hier, Sport a dévoilé la liste des cinq joueurs susceptibles de s’en aller lors du marché des transferts estival. On retrouve ainsi Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez et Gianluigi Donnarumma, qui n’a pas exclu une prolongation de contrat. Il y a aussi Randal Kolo Muani et Marco Asensio, qui sont déjà prêtés cette saison à la Juventus et Aston Villa. Nos confrères espagnols ont oublié de mentionner Milan Skriniar, que Fenerbahçe veut conserver à l’issue de son prêt.

Mais les pensionnaires du Parc des Princes peuvent ajouter un autre nom à cette liste. Celui de Carlos Soler. Après deux ans dans la capitale française, l’Espagnol a été envoyé à West Ham pour une saison. L’idée était qu’il engrange du temps de jeu régulièrement sous les ordres de son compatriote Julen Lopetegui. Mais ses premiers pas en Angleterre n’ont pas vraiment enflammé les foules. Ensuite, il a alterné le bon et le moins bon. En décembre, l’Evening Standard annonçait même que les Hammers, sous l’impulsion de Lopetegui, étaient prêts à lever son option d’achat de 20 M€.

Le PSG envisage un nouveau prêt

Mais tout a basculé en quelques semaines. Le limogeage du technicien ibérique n’a pas fait les affaires de Soler, qui joue moins sous les ordres de Graham Potter. De quoi jeter le flou sur son avenir. Mais ce mardi, Radio Marca Valencia annonce que les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’international ibérique (14 sélections, 4 buts). En effet, le média espagnol explique que les Londoniens ne sont pas convaincus par Soler, dont l’expérience en Premier League n’est pas une réussite. L’idée est donc de stopper leur collaboration en fin de saison.

Radio Marca ajoute que le PSG est au courant de la situation du footballeur sous contrat jusqu’en 2027. Les champions de France envisagent de lui trouver une porte de sortie cet été et de l’envoyer de nouveau en prêt dans un autre club. En Espagne, peu de clubs peuvent payer son salaire comme nous pouvons le confirmer. La Real Sociedad avait tenté le coup il y a un an. Valence, où il a joué par le passé, pourrait être une option. Mais le joueur comme le PSG devront faire des efforts pour que ce dossier puisse aller au bout. Carlos Soler (1 but, 1 assist, 26 apparitions toutes compétitions confondues cette saison) doit déjà commencer son mercato. Luis Campos et Paris aussi.