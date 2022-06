Espagne-Portugal : les compositions officielles !

Qui succèdera au Portugal et à la France, les deux premiers vainqueurs de la Ligue des Nations ? Coup d’envoi ce soir de cette troisième édition dans le groupe 2 de la Ligue A, un choc Espagne-Portugal. Tous deux qualifiés pour la Coupe du Monde, bien que les coéquipiers de Cristiano Ronaldo aient dû passer par les barrages, cette affiche est un bon moyen de préparer le rendez-vous qatari. Mais c’est aussi, et surtout, un match déjà déterminant pour la quête de la première place du groupe, entre les deux favoris, qui défieront dans quelques jours la République Tchèque et la Suisse. Reste à savoir s’ils arriveront à se départager puisque les quatre dernières confrontations entre les deux voisins se sont soldées par autant de matchs nuls (trois 0-0 et le fameux 3-3 à la Coupe du Monde 2018). Ce choc sera donc bien évidemment à suivre en live sur Foot Mercato.

Les deux sélections comptent assez peu d’absents, mais les sélectionneurs ont fait un peu tourner. Côté espagnol, Laporte et Thiago Alcantara, blessés, ne sont pas là. Les hommes de Luis Enrique vont, comme d’habitude, évoluer en 4-3-3, avec une attaque Torres-Morata-Sarabia. Pour le Portugal, Vitinha, positif au Covid-19, est isolé. Le Parisien Danilo Pereira est titulaires, tout comme Bruno Fernandes ou Bernardo Silva dans un 4-2-3-1. En revanche, Cristiano Ronaldo débutera sur le banc.

Les compositions officielles :

Espagne : Simon - Azpilicueta, Llorente, P.Torres, Alba - Soler, Busquets, Gavi - F.Torres, Morata, Sarabia

Portugal : D.Costa - Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Guerreiro - Moutinho, Otavio - B.Silva, B. Fernandes, Leao - A.Silva