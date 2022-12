CdM 2022, Brésil : Thiago Silva ne s’en est pas encore remis

La suite après cette publicité

La douleur ne semble pas prête à passer. Éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde, le Brésil n’est toujours pas parvenu à soulever le sixième trophée de son histoire. Une sorte de tragédie à l’échelle nationale. Un sentiment exacerbé quand le vainqueur de la compétition n’est d’ailleurs autre que le grand rival argentin. Partie intégrante de la Canarinha, Thiago Silva s’est exprimé, sur ses réseaux sociaux, sur cette élimination précoce et douloureuse, vécue comme un véritable drame.

« Depuis les entretiens après la rencontre contre la Croatie jusqu’à aujourd’hui, mon coeur saigne encore. Mais après quelques jours, je suis convaincu que nous avons fait un travail décent et engagé. Nous tous, le comité technique et le staff. Je n’ai aucune idée du nombre de fois où j’ai pensé et essayé d’écrire quelque chose sur ce que nous avons vécu durant cette Coupe du Monde. J’avoue que l’élimination nous a fait souffrir et la façon dont cela s’est passé est très difficile à accepter et à comprendre. Je ne peux imaginer une plus grande fierté. Je remercie également les fans qui étaient là, ainsi qu’au Brésil et qui nous ont soutenus tout le temps. Continuez à soutenir et croire en l’équipe brésilienne, qui est aussi dans mon coeur, ayant une place plus que spéciale, tout au long de ma vie », s’est-il ainsi exprimé dans ce long et beau message d’hommage. Peut-être le dernier pour un joueur qui ne devrait pas disputer le prochain Mondial.

