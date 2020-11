FC Barcelone : les croustillants détails de l'offre du PSG pour Neymar dévoilés

Ancien membre de l’équipe dirigeante du FC Barcelone sous la direction de Josep Maria Bartomeu, Javier Bordas a poursuivi sa tournée des médias. Dimanche dernier, il a ainsi déclaré que les Culés étaient à deux doigts de recruter Kylian Mbappé pour 100 M€ en 2017 et qu’ils avaient été tout proches de faire revenir Neymar en Catalogne en 2019. Toutefois, Bordas n’était pas entré dans les détails concernant l’opération Neymar. Ce qu’il a fat cette nuit au micro de la Cadena COPE.

La suite après cette publicité

Et les détails sont nombreux. Parti à Paris avec la délégation barcelonaise, Bordas a tout d’abord précisé que la tentative faite pour Neymar n’était pas uniquement pour satisfaire Lionel Messi (l’Argentin poussait pour le retour de son ancien coéquipier), tout en sachant que les négociations échoueraient. Non, le Barça voulait vraiment l’international auriverde. Et ça s’est joué à peu de choses selon l’ex-dirigeant catalan.

Ça s'est joué à 20 M€

« C’était pour le recruter et il était tout près de revenir. On a réussi à ce que le PSG nous fasse une offre. Au final, ça s’est joué à 20 M€. Le père de Neymar a dit qu’il était prêt à les mettre, mais au final ça a compliqué l’opération. L’offre qu’on a faite, c’était notre maximum. Dans cette histoire des 20 M€, on pensait que le PSG allait baisser sa proposition grâce à la pression du clan Neymar. Mais quand le père de Neymar a dit qu’il les mettait, le PSG a alors renoncé à le céder et le Barça ne pouvait pas mettre plus d’argent », a-t-il déclaré, avant de dévoiler les dessous de l’offre parisienne.

« L’offre qu’ils nous ont faite c’était 130 M€ plus Todibo, Rakitic et le prêt d’un an d’Ousmane Dembélé. Nous, on proposait 110 M€ plus les deux joueurs cités et le prêt de Dembélé. Au final, tout a capoté. On a été très proche de le faire. Vous savez, Griezmann vit là où vivait Neymar. L’entourage de Neymar était même allé jusqu’à appeler un voisin (de cette maison) pour savoir si la maison était à louer ». La suite, on la connaît.