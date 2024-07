La course au Ballon d’Or est totalement relancée !

Qui remportera le Ballon d’Or 2024 ? C’est une question à laquelle il est difficile de répondre actuellement. Plus qu’en début d’Euro et de Copa América d’ailleurs, puisque les deux compétitions internationales vont logiquement avoir un impact conséquent sur le nom du gagnant. Avant le tournoi, il y avait deux grands favoris, par ailleurs coéquipiers : Vinicius Junior et Jude Bellingham, tous deux auteurs d’une grosse saison à Madrid, tant sur le plan individuel que collectif avec un doublé Liga-Ligue des Champions.

Le Brésilien semblait avoir un certain avantage sur l’Anglais, notamment parce qu’il a été meilleur et décisif sur les dernières échéances européennes de la saison, avec une grosse prestation et un but en finale contre Dortmund, et des doubles confrontations de belle facture contre Manchester City en quarts (deux passes décisives) et le Bayern en demies (deux buts). Seulement, le sort du Brésil, éliminé en quarts sans le Madrilène suspendu, et ses prestations plutôt moyennes lors de cette Copa América à l’exception du match contre le Paraguay ont jeté un petit froid sur sa candidature.

Bellingham, nouveau favori ?

Il n’est clairement pas écarté, mais son compère Jude Bellingham pourrait reprendre les devants. L’Anglais réalise un Euro satisfaisant avec les Three Lions, et un possible titre final pourrait clairement lui ouvrir les portes de la plus prestigieuse des distinctions individuelles. Aujourd’hui, c’est peut-être lui qui est en tête de cette course…

Quant à d’autres candidats comme Kylian Mbappé, il faudrait sortir une prestation hallucinante en demies puis en finales pour espérer remporter ce Graal. Tout indique que le Bondynois devra encore attendre. Toni Kroos, un temps cité, ne semble également plus dans la course suite à l’élimination prématurée de l’Allemagne. Côté espagnol, difficile de mettre un joueur en avant, même si Rodri devrait vraisemblablement avoir toutes ses chances de terminer dans un top 5 comme l’an dernier si l’Espagne va au bout. Affaire à suivre…