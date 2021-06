Euro 2020 : la liste des 26 de l'Angleterre

La suite après cette publicité

Il y a pile une semaine, Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, avait livré une première liste de joueurs amenés à disputer l'Euro 2020. Une liste composée de 33 éléments, soit 7 de trop puisque l'UEFA autorise un groupe de maximum 26 joueurs. Southgate voulait se laisser un peu de temps avec cette pré-liste, d'autant que plusieurs de ses joueurs étaient concernés par la finale de la Ligue Europa (avec Manchester United) et de la Ligue des Champions (avec Chelsea et Manchester City).

Le sélectionneur anglais avait jusqu'à ce mardi soir pour trancher définitivement et sortir 7 joueurs de sa pré-liste. Un moment toujours délicat pour l'entraîneur et douloureux pour les écartés. Des choix forts ont été faits, puisque des joueurs comme Jesse Lingard ont sauté, lui qui a pourtant brillé avec West Ham sur la deuxième partie de saison de Premier League, tout comme le mancunien Mason Greenwood.

Quoi qu'il en soit, cette sélection a fière allure et fait partie des candidats sérieux pour aller au bout. Des top players à chaque ligne, à part au poste de gardien de but peut-être, position qui a historiquement souvent été le point faible des Three Lions. Mais pas de doutes, les supporters britanniques ont de quoi être confiants...

La liste des 26 de l'Angleterre :

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (WBA)

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Connor Coady (Wolverhampton), Kyle Walker (Manchester City), Harry Maguire (Manchester United), Kieran Trippier (Tottenham), Ben Chilwell (Chelsea), Reece James (Chelsea), Luke Shaw (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), John Stones (Manchester City)

Milieux : Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jude Bellingham (Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Kalvin Phillips (Leeds)

Attaquants : Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal)