Euro 2020 : ce qu'il faut savoir de l'Angleterre

Le parcours de qualification de la sélection et le groupe

Comme lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 (1ère invaincue), l'Angleterre a survolé ceux de l'Euro 2020, terminant la campagne en tête (21 points) avec six unités d'avance sur la République Tchèque, dans un groupe A également composé du Kosovo, de la Bulgarie ainsi que du Monténégro. Les Three Lions et leur armada offensive ont impressionné puisqu'ils ont inscrit pas moins de 37 buts en 8 journées, terminant au passage avec un bilan de 7 victoires et 1 défaite (à Prague, 1-2 face à la République Tchèque, lors de la J7) avec des victoires clinquantes comme ce 5-0 infligé à cette même République Tchèque à Wembley d'emblée (J1) ou encore ce 6-0 sur la pelouse de la Bulgarie. Mais les champions du monde 1966 ont également affiché une solidité défensive intéressante, n'encaissant que 6 buts durant ces éliminatoires pour l'Euro 2020 et réalisant 5 clean sheets. Pour ce championnat d'Europe, l'Angleterre de Gareth Southgate se retrouve dans le groupe D et sera confrontée à la Croatie (13 juin, à Wembley, à Londres), avec l'objectif en tête de se venger du Mondial 2018, ainsi qu'à l'Ecosse (18 juin, à Wembley) et la République Tchèque (22 juin, à Wembley), encore elle. Une poule qui semble, du moins sur le papier, largement à la portée des Three Lions, qui auront également l'avantage d'évoluer à domicile en poules, avec surtout la perspective de disputer les demi-finales et la finale à la maison également, dans leur mythique enceinte de Wembley.

Le onze type

Les qualités et faiblesses de la sélection

L'éternel challenger. Voilà comment on pourrait définir la sélection anglaise depuis de nombreuses années, alors que ce pays de football qu'est l'Angleterre ne manque pas d'excellents joueurs, en tout cas sur le plan individuel. Avec des joueurs comme Mason Mount, Jack Grealish, Phil Foden, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Marcus Rashford ou encore Harry Kane, pour ne citer qu'eux, les Three Lions disposent d'un potentiel offensif de grande qualité. Le tout en ayant des éléments à vocation défensive tels que Jordan Henderson (longuement blessé cette saison avec Liveprool), Declan Rice (qui impressionne à West Ham) ou encore Kalvin Philipps (l'une des révélations à Leeds), mais aussi des défenseurs confirmés comme Harry Maguire, Kyle Walker ou John Stones afin d'équilibrer la balance, bien que le poste de gardien de but, où Jordan Pickford est l'actuel numéro 1, reste encore et toujours l'un des points faibles de cette nation. Pourtant, si l'Angleterre n'éprouve aucune difficulté à se qualifier pour les compétitions majeures, elle éprouve le plus grand mal à concrétiser tout cela lors des moments décisifs. Depuis l'arrivée de Gareth Southgate, les choses semblent avoir légèrement changé (demi-finaliste du Mondial 2018 et de la Ligue des Nations), même si le groupe pourrait souffrir dans sa globalité de son manque d'expérience

Le technicien de 50 ans a la chance de pouvoir s'appuyer sur différents systèmes de jeu, le 4-3-3 semblant faire office de favori dans son esprit. Mais les Three Lions sont également capables d'évoluer en 3-4-3, ou 3-4-2-1, avec deux joueurs en soutien d'un numéro neuf, comme Phil Foden ou Jack Grealish, pouvant apporter plus de créativité offensive et mieux servir l'attaquant de pointe, tout en se retrouvant en supériorité numérique en phase offensive avec l'apport des latéraux. Ils peuvent aussi, même si c'est un fait plus rare, se positionner en 4-2-3-1 en fonction de l'adversaire afin de donner plus de libertés à un joueur évoluant en tant que meneur de jeu. Le travail de Gareth Southgate demeure désormais de faire franchir cet ultime cap à son équipe afin de ne plus seulement lui faire tutoyer les sommets mais bel et bien de l'y emmener, alors que le peuple anglais n'attend que ça depuis bien trop longtemps de l'autre côte de la Manche (l'Angleterre n'a jamais atteint une finale d'un Euro). Et pour définitivement décoller cette étiquette de nation possédant de très bons footballeurs mais n'arrivant pas à les faire évoluer ensemble.

Le sélectionneur : Gareth Southgate

En poste à la tête des Three Lions depuis septembre 2016, Gareth Southgate est désormais attendu au tournant, d'autant plus qu'il possède sous la main une très belle génération de joueurs anglais. Sous la houlette de l'ancien joueur d'Aston Villa ou encore de Middlesbrough, l'Angleterre tourne bien et prend en moyenne 2,13 points par match, se plaçant idéalement lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2018 (leader invaincu devant la Slovaquie et l'Ecosse) ou encore pour l'Euro (1ère place devant la République Tchèque). La sélection anglaise fait bonne figure dans les compétitions internationales mais peine à aller au bout (4ème place en Russie, défaite 1-2 en demi-finale contre la Croatie, défaite en demies également de la Ligue des Nations contre les Pays-Bas, 1-3). Avec des joueurs comme Harry Kane et Marcus Rashford aux avant-postes ou encore Harry Maguire pour tenir la baraque derrière, le technicien de 50 ans dispose d'importantes cartouches au sein d'un effectif alliant jeunesse et expérience pouvant prétendre à aller loin dans cet Euro 2020. A lui de faire en sorte que la mayonnaise prenne comme il le faut afin de convaincre la FA de prolonger son contrat actuel, qui court jusqu'en juin 2022.

Le joueur à suivre : Harry Kane

Difficile de ne pas mentionner le principal artificier de cette équipe d'Angleterre parmi les joueurs à suivre de de cette sélection. Les performances de l'inévitable Harry Kane seront même scrutées de très près par tous les observateurs de cet Euro 2020, alors que son avenir agite tout le Vieux Continent. Car après avoir défendu haut et fort les couleurs de Tottenham tout au long de sa carrière, en mettant de côté ses expériences en prêt, le serial buteur des Spurs semble décidé à changer d'air et à poser ses valises dans un club pouvant lui permettre de soulever des trophées, chose ne lui étant pour le moment jamais arrivée depuis ses premiers pas en professionnel. De plus, Harry Kane, qui a marqué 23 buts et distillé 14 passes décisives en 35 matchs de Premier League en 2020-2021 (meilleur buteur et meilleur passeur), est le capitaine des Three Lions. Pour sa première grande compétition internationale avec ce statut, il sera évidemment attendu pour être le leader de cette équipe, montrant la voie aussi bien sur le rectangle vert en faisant parler sa finition implacable, qu'en dehors du terrain en mobilisant ses troupes dans les moments difficiles, où son expérience comptera forcément.

La liste des 33 (7 d'entre eux quitteront le groupe le 1er juin) :

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Manchester United), Aaron Ramsdale (Sheffield United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion)

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Connor Coady (Wolverhampton), Ben Godfrey (Everton), Kyle Walker (Manchester City), Harry Maguire (Manchester United), Kieran Trippier (Tottenham), Ben Chilwell (Chelsea), Reece James (Chelsea), Luke Shaw (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Ben White (Leeds), John Stones (Manchester City)

Milieux : Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jude Bellingham (Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Kalvin Phillips (Leeds), Jesse Lingard (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)

Attaquants : Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United)