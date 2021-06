Angleterre : Mason Greenwood forfait pour l’Euro !

Présent dans la première liste de 33 joueurs de l’Angleterre pour l'Euro 2020, le jeune Mason Greenwood ne disputera pas la compétition. Il a quitté ses partenaires après une blessure.

Coup dur donc pour le jeune Mason Greenwood. Alors qu’il était fortement pressenti pour faire partir de la liste finale de 26 joueurs de Gareth Southgate pour l’Euro, l’attaquant de 19 ans a quitté ses partenaires ce mardi. Il souffre «d’une blessure sous-jacente» comme l’a confirmé Manchester United aux Three Lions.

Manchester United have confirmed that @masongreenwood has withdrawn from the provisional #ThreeLions squad due to an underlying injury.



Hope to see you back to full fitness soon, Mason! 💪 pic.twitter.com/CAmNuaEY9A