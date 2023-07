Australie (F) - France (F) : les compositions officielles

Dernier match de préparation pour l’équipe de France féminine avant la Coupe du monde (20 juillet au 20 août). Les Bleues défient l’Australie au Marvel Stadium de Melbourne où plus de 50 000 personnes sont attendues (un match à suivre en direct sur FM, coup d’envoi 11h30). A une semaine du début de la compétition, les joueuses d’Hervé Renard vont un avoir bon test face aux Australiennes, demi-finalistes des derniers Jeux.

Pour cette rencontre, Hervé Renard fait quelques changements après le succès face à l’Irlande (3-0). De Almeida intègre la défense centrale. Au milieu, Cascarino souffle. Toletti est accompagnée de Dali et Geyoro tandis que devant Le Sommer peut compter sur le soutien de Bacha et Diani. De son côté, Tony Gustavsson, le sélectionneur suédois des Australiennes, opte pour un 4-4-2 avec notamment Samantha Kerr devant qui sera le danger numéro 1, épaulée par Foord. Derrière, Kennedy et Hunt formeront la charnière alors que Gorry et Cooney-Cross animeront l’entrejeu.

Les compositions officielles :

Australie : Arnold – Carpenter, Hunt, Kennedy, Catley – Raso, Cooney-Cross, Gorry, Vine – Foord, Kerr.

France : Peyraud-Magnin – Lakrar, De Almeida, Renard, Karchaoui – Geyoro, Toletti, Dali – Diani, Le Sommer, Bacha.