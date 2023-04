LdC : la délégation du Barça présente à Stamford Bridge pour Kanté

La délégation catalane a vu son rival historique triompher sous ses yeux hier. Comme l’indique Mundo Deportivo ce mercredi, les dirigeants blaugranas Mateu Alemany et Jordi Cruyff étaient présents dans les travées de Stamford Bridge mardi soir, lors de la victoire du Real Madrid face à Chelsea, en quart de finale retour de Ligue des Champions (0-2, 0-4 score cumulé).

Le quotidien indique que les représentants auraient effectué le déplacement pour superviser plusieurs joueurs des Blues, à commencer par N’Golo Kanté. Libre en juin prochain, l’international français de 32 ans n’a toujours pas prolongé avec son club malgré des discussions menées depuis plusieurs semaines, et reste une piste sérieuse étudiée par le Barça. Même son de cloche pour Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans) et César Azpilicueta (33 ans), liés au club anglais jusqu’en 2024 mais plus en odeur de sainteté dans la capitale anglaise. Mundo Deportivo avance que des discussions pourraient prochainement être menées entre les représentants catalans et le board londonien au sujet des deux joueurs, très appréciés par Xavi.

