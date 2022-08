Ligue 1 : Nice tombe à Clermont, Brest et Auxerre gagnent enfin, Toulouse tenu en échec par Lorient

Après le match nul entre Strasbourg et Reims, le traditionnel multiplex du dimanche après-midi nous offrait quatre rencontres, à commencer par le déplacement de l'OGC Nice, battu par le Maccabi Tel-Aviv en milieu de semaine en barrages de la C4, à Gabriel-Montpied pour y affronter Clermont, vainqueur à Reims le week-end.

La suite après cette publicité

Une rencontre qui avait très mal débuté pour les Aiglons, surpris dès l'entame de match par l'ancien Marseille Khaoui, qui trompait Schmeichel d'une frappe à ras de terre. Les hommes de Lucien Favre étaient même en double infériorité numérique après les rouges de Lemina et Todibo dans les 10 dernières minutes. Soirée à oublier pour le Gym, qui va vite devoir se réveiller pour le barrager retour face au club de la capitale israélienne.

Brest se relance, Toulouse surpris

Dans les autres rencontres de l'après-midi, le Stade Brestois allait chercher le premier succès de sa saison sur la pelouse de Raymond-Kopa face à l'Angers SCO, notamment grâce à un doublé de son attaquant breton Le Douaron. Réduits à 10 après l'expulsion de Sabanovic, le SCO prenait un troisième but signé Dari. Son compatriote marocain Boufal réduisait la marque mais n'évitait pas la défaite des siens.

Au Stadium, le Toulouse FC se faisait rapidement surprendre par le superbe coup-franc de Laurienté barre rentrante pour ouvrir le score en faveur du FC Lorient. Ratao puis Dallinga croyaient offrir la seconde victoire de rang aux supporters des Violets, mais l'international malien Koné remettait les deux formations à égalité. Enfin, dans un match marqué par quatre rouges (Fayad et Savanier au MHSC, Niang et Da Costa côté AJA), Montpellier s'inclinait à domicile face à Auxerre, pour sa première victoire en championnat grâce notamment à Da Costa et un Costil XXL (6 arrêts).

Les résultats complets du multiplex

Clermont 1-0 Nice : Khaoui (6e)

Montpellier 1-2 Auxerre : Sakho (39e) / Da Costa (70e), Autret (75e)

Toulouse 2-2 Lorient : Ratao (31e), Dallinga (64e) / Laurienté (2e), Koné (80e)

Angers 1-3 Brest : Boufal (70e) / Le Douaron (10e, 38e), Dari (65e)